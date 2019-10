Notte di Halloween e rischio vandalismi: la Polizia Locale intensifica i controlli nei parchi

In occasione delle Festività di Ognissanti e Defunti la Polizia Locale dell'Unione forlivese intensificherà i servizi finalizzati alla tutela delle utenze deboli ed in particolare dei pedoni. In questo periodo, ove è più avvertita la necessità della presenza di un presidio sul territorio ed in particolare nelle aree più frequentate, si disporranno servizi mirati alla sicurezza nei pressi dei maggiori cimiteri cittadini oltre che nei parchi e nelle aree verdi. Da giovedì a domenica dalle 8.30 alle 17.30, 60 agenti della Polizia Locale presenzieranno al cimitero Monumentale, di Bussecchio e San Martino in Strada ed effettueranno, inoltre, il controllo nei cimiteri del forese tra i quali San Varano, Ronco, Pievequinta, Carpinello. In particolare, nella giornata di giovedì, tradizionalmente interessata dai festeggiamenti di Halloween, verranno incrementati i servizi, anche tramite pattuglie in borghese, volti a contrastare quei fenomeni di inciviltà e degrado urbano spesso accentuati in queste occasioni.