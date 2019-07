Sms e telefonate mentre si guida, casi sempre più frequenti: scattano i controlli in borghese della Polizia Locale

Al via i controlli più serrati della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Forlivese mirati al contrasto dell'uso irregolare del telefono cellulare durante la guida. "Le pattuglie, in servizio dinamico, vestiranno "abiti civili" ed avranno il compito di reprimere quelle condotte che, come riportano i dati statistici, troppo spesso sono tra le principali cause dell 'incidentalità stradale - spiegano il comandante Daniele Giulianini e il vicecomandante Andrea Gualtieri -. E' sempre più frequente notare lungo le strade, conducenti intenti non solo a conversare telefonicamente ma addirittura ad utilizzare le mani sul telefono per scrivere ed inoltrare messaggi distogliendo l'utente, in questo caso, oltre che dalla guida al volante anche dall'attenzione visiva alla strada con tutte le conseguenze che queste distrazioni comportano".

Per questo motivo, chiariscono Giulianini e Gualtieri, "si è ritenuto opportuno, quindi, implementare i consueti controlli di polizia stradale, anche con ulteriori mezzi ritenuti più efficaci nei confronti degli automobilisti che, alla vista della divisa, abbassano il ricevitore rialzandolo subito dopo aver oltrepassato il posto di controllo. Ad oggi, entrati ormai nel pieno della stagione estiva, l'attività si focalizzerà, in particolare, lungo le arterie stradali di comunicazione con le località turistiche balneari e collinari. Inoltre i servizi saranno ovviamente mirati anche al contrasto delle condotte di guida irregolari in generale, come le velocità pericolose, la guida in stato di ebbrezza". La violazione dell'articolo 173 del Codice della Strada che disciplina l'uso scorretto del telefono cellulare alla guida comporta, oltre ad una sanzione di 165 euro, anche la decurtazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva nel biennio, la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.