Polizia Locale, giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti: in poche ore 10 sanzioni

Nuovi controlli sul territorio da parte degli operatori di Alea e del personale della Polizia Locale finalizzato a contrastare l'abbandono indiscriminiato dei rifiuti. L'attività congiunta svolta nei giorni scorsi ha interessato in particolare il quartiere Ravaldino (via Salinatore, vai G. Dalle Bande Nere, via Corbari, via A. Casadei, centro studi e limitrofe) con riguardo all'abbandono di rifiuti sulle pertinenze stradali, fermate bus, campane del vetro e cestini stradali.

In poche ore tanti i recuperi effettuati e 10 le sanzioni accertate dalla Polizia locale, che saranno notificate ai responsabili dell'abbandono nei prossimi giorni. La collaborazione efficace tra Alea Ambiente e Polizia Locale che non si limita alle uscite programmate, ma che vede quotidianamente operatori impegnati sul territorio alla ricerca dei "furbetti dell'abbandono", mira a valorizzare le nostre strade aumentandone il decoro e la vivibilità proseguirà nelle prossime settimane con altre uscite congiunte seguendo una pianificazione che interesserà oltre al centro storico anche le zone decentrate ugualmente interessate dagli abbandoni.