Non ha mai preso la patente, se ne procura una falsa: beccato sulla Cervese

Sono diverse le infrazioni al codice della strada rilevate dalla Polizia Municipale di Forlì nel corso dei controlli svolti nel fine settimana. Un 22enne di nazionalità albanese, fermato ad un posto di controllo sulla Cervese, ha esibito una patente di guida rilasciata nella repubblica slovacca. Ma da un controllo più approfondito è emersa la non conformita' del documento ai modelli originali. Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale del documento.

Successivamente è stato appurato che, il conducente pur residente in Italia da diversi anni non aveva mai conseguito una patente italiana. Lo stesso è stato sanzionato per guida senza patente ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Sempre sulla Cervese sono invece due le patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza. Una 27enne aveva un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio a quello consentito. Per lei oltre al ritiro della patente e' scattata anche la denuncia. Un cinquantenne è stato invece fermato con un tasso alcolemico tra 0,50 e 0,80 grammi per litro. Al trasgressore, oltre al ritiro della patente, è stata elevata anche una sanzione amministrativa.