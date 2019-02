Rifiuti abbandonati, in azione la task force della Polizia Municipale: prime multe

Una task force contro l'abbandono dei rifiuti in città. Da metà gennaio, a seguito dell'avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta, sono partiti i controlli del Nucleo Specialistico della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. In meno di tre settimane sono stati effettuati quattordici servizi. Le pattuglie, che hanno svolto tale attività anche in abiti civili, hanno monitorato principalmente le zone attenzionate alla luce delle segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa, focalizzandosi nell'area industriale di Coriano e nella zona artigianale di Pieve Acquedotto.

Particolare attenzione anche per i quartieri Cava, Villanova, Vecchiazzano, Ronco, La Selva, San Martino e Villagrappa. Nell'ambito degli interventi, sono state emesse cinque sanzioni per conferimento di rifiuti in contenitori diversi rispetto a quello preposti ed una sanzione per il conferimento di rifiuti al di fuori dei cassonetti. L'importo delle violazioni è di 104 euro, secondo quanto stabilito dal regolamento di Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti che disciplina l'attività di vigilanza in materia di raccolta e di conferimento dei rifiuti ed il sistema sanzionatorio.

"Gli accertamenti - spiega il vice comandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri - proseguiranno sistematicamente e verranno potenziati anche attraverso il posizionamento di telecamere di sorveglianza nei luoghi dove è più frequente il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, nell'ottica di un contrasto più mirato nei confronti di condotte irregolari nonché per la tutela del patrimonio ambientale".