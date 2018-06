Guida col telefonino, ma non hai preso la patente: la multa è salatissima

Fermato dalla Polizia Municipale mentre si trovava al volante. Ad esser sanzionato nei giorni scorsi è stato un automobilista di nazionalità cinese. Dal successivo controllo è emerso che il conducente del mezzo non aveva mai conseguito la patente ed il veicolo era sprovvisto di regolare revisione. Comminate sanzioni per quasi 5mila euro oltre al fermo del veicolo per 3 mesi.