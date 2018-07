Non si ferma all'alt e fugge, la caccia all'uomo si conclude con una maxi multa

Non si era fermato all'alt di una pattuglia della Polizia Municipale impegnato in un posto di controllo lungo la Ravegnana, a Forlì. Ne è scaturito un lungo inseguimento nel corso del quale il fuggitivo è riuscito a far perdere le sue tracce nelle strade delle campagne di Roncadello. Tuttavia il personale in divisa è riuscito ad individuarlo a 48 ore di distanza. Si tratta di un forlivese, che è stato sanzionato di ben 6500 euro per le numerose infrazioni al codice della strada. Con gli elementi in possesso e a seguito di accertamenti resi difficoltosi anche da un passaggio di proprietà del veicolo non ancora regolarizzato, gli agenti sono riusciti ad individuare il trasgressore, presentandosi nella propria abitazione. L'individuo è risultato privo di patente di guida in quanto revocata, senza assicurazione e revisione sul veicolo.