Parcheggi per disabili, caccia ai furbetti: dall'inizio dell'anno oltre 60 multe

La Polizia Municipale di Forlì ha intensificato i controlli sul territorio finalizzati a contrastare le soste irregolari negli spazi riservati alle persone disabili che, devono esibire sul cruscotto dell'auto idoneo titolo autorizzatorio, il "pass blu". Le violazioni accertate dall'inizio dell'anno sono state oltre 60. Continuano, inoltre, i servizi con pattuglie “in abiti civili”, a caccia di furbetti che utilizzano impropriamente i pass per disabili, anche attraverso la falsificazione di tali titoli.

Solo nelle ultime due settimane due casi emblematici. Nel primo, un 45enne napoletano residente a Forlimpopoli ha esposto sul cruscotto della vettura un permesso intestato al fratello sul quale risultavano assenti i prescritti sistemi anti falsificazione. Un accertamento più approfondito ha evidenziato che si trattava di utilizzo di un permesso falso, per il quale l'uomo è stato denunciato.

Durante un controllo della pattuglia al parcheggio dell'ospedale Morgagni Pierantoni è stata notata un'auto in sosta su uno stallo per disabili che esibiva un pass alquanto "dubbioso" sulla sua autenticità. L'auto nel frattempo era stata rimossa dagli agenti ed il conducente, al momento del ritiro della stessa ha consegnato al comando il falso permesso. L'originale, infatti, che apparteneva a persona deceduta oltre un un anno fa, era stato regolarmente consegnato al comune di residenza dopo il decesso dell'intestatario. Anche per il conducente, un castrocarese, la denuncia per la falsificazione di autorizzazione amministrativa.