Scambia via Decio Raggi per una pista: centauro sorpreso ad una velocità folle

Ha scambiato una strada extraurbana per una pista. Sfrecciava 100 chilometri orari oltre il limite il motociclista "beccato" dagli agenti della Polizia Municipale di Forlì durante uno dei controlli di velocità svolti nel fine settimana. In particolare il centauro è stato contravvenzionato in via Decio Raggi. Attraverso gli strumenti di misurazione è stata rilevata una velocita' di 171 chilometri orari in un tratto dove vige il limite dei 70.