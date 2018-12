Violano le norme e cercano il tartufo nel cuore della notte: stanati dalla Polizia Provinciale

Funghi e tartufi. La Polizia Provinciale di Forlì-Cesena ha intensificato nel periodo autunalle i controlli, elevando sanzioni per raccolte di funghi sponantei superiori al limite massimo giornaliero e ricerca in giorni e orari vietati. Stessa sorte per i ricercatori di tartufi: tre sono stati multati di 516 euro per aver ricercato il prezioso tubero in orari notturni ed ora rischiano anche la revoca del tesserino per la raccolta. L'attività del personale in divisa si è concentrata in tutta la provincia, nelle aree del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e limitrofe, ma anche nella zona del Monte Fumaioli. Durante i servizi mirati, circa una ventina, sono state identificati poco più di cento ricercatori. I tuberi raccolti e sequestrati sono stati consegnati agli uffici preposti per competenza.