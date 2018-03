L'auto prestata non è revisionata: lui alla guida alticcio, positivo alla coca e senza patente

Sono due le persone denunciate nel fine settimana dagli agenti della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, impegnati in controlli finalizzati al contrasto alla guida sotto effetto di alcool-droghe. Lungo la Statale 67 è stato sorpreso domenica un forlivese di 44 anni, che viaggiava con un tasso alcolemico di 1,21 grammi per litro. Per il trasgressore, oltre alla denuncia a piede libero per guida in stato d'ebbrezza, anche il ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di dieci punti.

Sabato notte è stato sorpreso a Forlì un 38enne "alticcio" al volante, con 0,73 grammi per litro di alcol nel sangue, oltre che risultare positivo alla cocaina e senza patente perchè gli era stata revocata. Dagli accertamenti è inoltre emerso che l'auto sulla quale viaggiava non era stata revisionata. Per l'uomo 5701 euro di multa, oltre al fermo del veicolo e alla denuncia per guida sotto l'effetto di stupefacenti. La proprietaria è stata sanzionata per incauto affidamento. Il servizio di sabato era coordinato dal dirigente Sezione di Forlì assieme al medico della locale questura.