Pioggia di multe nel weekend. E due automobilisti dicono addio alla patente

Ventisei sanzioni e due patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza. E' questo il bilancio dei numerosi controlli effettuati nel weekend lungo la Statale 67 Tosco Romagnola e sulla via Emilia dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Per una forlivese di 43 anni è scattata anche la denuncia a piede ibero, poichè al volante con un tasso alcolemico di 1,42 grammi per litro, quasi il triplo rispetto al limite fissato in 0,50. La conducente si trovava inoltre alla guida con la patente scaduta, motivo per il quale è stata colpita da un'ulteriore sanzione.

Ritiro della patente per un 26enne svizzero, sorpreso con un tasso alcolemico entro i 0,80 grammi per litro. Al trasgressore anche una sanzione di 613 euro poichè era al volante senza la cintura di sicurezza. Inoltre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo in quanto immatricolata all'estero. Delle 26 sanzioni staccate, cinque sono state per eccesso di velocità sulla Tosco-Romagnola, mentre quattro hanno riguardato motociclisti.