Bidentina, controlli antidroga e alcol della PolStrada: una denuncia

Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono stati impegnati mercoledì in diversi controlli lungo la Provinciale Bidentina finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Complessivamente sono stati una decina i veicoli sanzionati, di cui 5 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, mentre sono due le patenti di guida ritirate.

Un 63enne di Santa Sofia è stato denunciato a piede libero dopo esser stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1,17 grammi per litro, poco più del doppio rispetto al limite fissato in 0,50. Per il trasgressore anche il ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di dieci punti.

Una 22enne di Santa Sofia è stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti dopo esser stata trovata con una modica quantità di marijuana. Per la giovane è scattato anche il ritiro del documento di guida. Inoltre è stata anche sanzionata per il mancato uso delle cinture, con la decurtazione di 10 punti dalla patente in quanto neopatentata.