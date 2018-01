Vede la PolStrada e fa inversione per evitare la maxi multa: inseguito e bloccato

Sorpreso alla guida con la patente di guida scaduta da circa due anni. E non solo. La "Fiat Panda" sulla quale viaggiava era senza revisione da diversi mesi, senza copertura assicurativa (scaduta da 6 mesi), oltre ad esser sottoposta a fermo amministrativo. Nel mirino degli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, è finito un cacciatore forlivese di 40 anni. Il personale in divisa era impegnato in un posto di controllo lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, quando ha sorpreso una "Fiat Panda", che si è fermata ad un centinaio di metri di distanza, entrando in un'abitazione per poi uscirne ed imboccare nuovamente l'arteria in direzione monte.

La pattuglia è ripartita per fermare la vettura sospetta, che aveva svoltato per l'abitato di Pieve Salutare. Dopo circa 2 chilometri il conducente è stato bloccato, accumulando sanzioni per 1950 euro, oltre al ritiro della patente, della carta di circolazione e il sequestro amministrativo del mezzo. La vettura è risultata infatti senza revisione da diversi mesi, con l'assicurazione scaduta da 6 mesi, oltre che essere sottoposta a fermo amministrativo. Il cacciatore è ritornato a casa sul carro attrezzi.