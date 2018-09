Motociclisti indisciplinati e "gare" sulla strada per il Muraglione: raffica di multe

Trenta multe staccate nel fine settimana dalla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. E' questo il bilancio dei controlli svolti lungo la Statale 67 tra Castrocaro Terme e San Benedetto in Alpe, finalizzati tra l'altro a scongiurare il fenomeno delle "corse in moto" lungo l'arteria che conduce al Muraglione. Sono undici i verbali staccati per velocità pericolosa. Sono stati inoltre sanzionati quindici motociclisti sui tornanti del Muraglione. Le violazioni riguardano il superamento della riga continua di mezzeria e velocità pericolosa. E' stato inoltre fermato un motociclista che circolava con la patente scaduta da un anno e mezzo: per il trasgressore è scattato il ritiro del documento di guida e 155 euro di multa. Gli agenti hanno inoltre provveduto a soccorrere sei veicoli lungo la Statale 67.