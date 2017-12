Troppo alcol: sotto l'albero di Natale trovano il ritiro della patente

Sono quattro le patenti di guida ritirate in questi giorni festivi da parte degli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per guida in srato di ebbrezza. Complessivamente sono stati 23 gli utenti della strada multati, di cui 5 per il mancato uso cintura sicurezza e tre per velocità pericolosa. Una forlivese di 30 anni è stata denunciata a piede libero poichè sorpresa alla guida di una "Toyota" con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,03 grammi per litro, poco più del doppio del limite fissato dal codice della strada in 0,50 grammi per litro. Per la giovane anche il ritiro della patente e la decurtazione dalla stessa di dieci punti.

Un altro trentenne, originario di Forlimpopoli, è stato denunciato poichè si era messo al volante una "Ford Fiesta" con 1,01 grammi per litro. Denuncia anche per un forlivese di 40 anni, che viaggiava con 1,08 grammi per litro. Un forlivese di 22enne, alla guida di una "Lancia Y", è risultato positivo con 0,80 grammi per litro. La sanzione è stata di 654 euro poichè al volante senza cintura. Ad un canatese di 48 anni si è proceduto al sequestro di un "Volkswagen Maggiolino", oltre al ritiro della carrta di circolazione ed una multa di 890 euro durante un controllo effettuato a Bertinoro. Sono infine due gli incidenti rilevati.