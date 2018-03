Ha la patente revocata, ma continua a guidare: denuncia e maxi multa

Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, hanno denunciato a piede libero per "guida con patente revocata" una romena di 28 anni residente nella città mercuriale. Negli ultimi due anni è stata sorpresa per due volte alla guida. Lo scorso anno venne infatti fermata dai Carabinieri di Meldola e sanzionata per euro 5000. La stessa scena si è ripetuta alcuni giorni fa, questa volta alla presenza della PolStrada. Da indagini si è appurato che era recidiva e per questo motivo è scattata la denuncia penale. Sempre i poliziotti hanno sanzionato nella nottata tra martedì e mercoledì un 62enne africano, sorpreso ubriaco in sella ad una bici (senza luci), con un tasso di alcol nel sangue oscillante tra 0,50 e 0,80 grammi per litro. L'uomo è stato sanzionato di 623 euro. Inoltre sono stati multati anche cinque automobilisti per il mancato uso della cintura di sicurezza ed altri due per velocità pericolosa.