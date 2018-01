Bidentina e Tosco Romagnola: fioccano le multe della PolStrada

Nuovi controlli della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, fra Portico e Castrocaro lungo la Statale 67 Tosco Romagnola e sulla Bidentina tra Santa Sofia e Meldola. Tra giovedì e venerdì i poliziotti hanno sanzionato 17 automobilisti, sei dei quali per il mancato uso della cintura di sicurezza o del seggiolino per bambini. Un dovadolese di 60 anni è stato sanzionato di 532 euro perchè sorpreso alla guida di una "Fiat Punto" con un tasso di alcol nel sangue di 0,80 grammi per litro. Per il trasgressore anche il ritiro della patente di guida e la decurtazione dalla stessa di dieci punti. Due mezzi pesanti, fermati a Rocca San Casciano, sono stati sanzionati sulla "Tosco-Romagnola" per sovraccarico (422 euro la multa e decurtazione di quattro punti dalla patente). Sono inoltre stati sorpresi lungo la stessa arteria tre conducenti con pneumatici non in regola poichè usurati o non termici. Infine sono stati multati sulla Bidentina due automobilista perchè circolavano senza tenersi sul margine destro della carreggiata.