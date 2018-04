25 aprile, raffica di multe della PolStrada. "Beccato" un ciclista ubriaco fradicio

Raffica di contravvenzioni nel ponte del 25 aprile, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola e la via Emilia. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha elevato 40 multe, dieci delle quali a Castrocaro per il superamento del limite di velocità. Sono invece sei i conducenti sanzionati per il mancato uso della cintura di sicurezza, mentre quattro i veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione.

A Castrocaro un sessantenne è stato sanzionato di 1017 euro poichè sorpreso alla guida di un fuoristrada senza revisione. Stessa sorte a Forlimpopoli per il conducente di una "Audi A4", un pescarese di 45 anni. Sanzione di 1794 euro per due bertinoresi, rispettivamente di 50 e 58 anni, perchè al volante delle rispettive auto sottoposte a fermo amministrativo e senza revisione.

A Forlì è stato sorpreso invece in piena notte un ivoriano di 28 anni, in sella ad una bici completamente ubriaco. L'extracomunitario procedeva a zigzag, senza luci e contromano. E' stato denunciato per guida in stato d'ebrezza poichè aveva un tasso alcolemico di 2,23 grammi per litro, oltre ad esser sanzionato per mancanza di luci ed imbocco di strada in senso vietato