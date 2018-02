PolStrada, serie di controlli: due 22enni denunciati. Maxi multa ad un camionista

Sono due le patenti di guida ritirate dalla Polizia Stradale di forli, distaccamento di Rocca San Casciano, nell'ambito dei controlli finalizzati a contrastare la guida sotto l' effetto di sostanze stupefacenti. Un forlimpopolese di 22 anni, fermato a Meldola, è stato denunciato a piede libero, oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente; mentre una neopatentata albanese di 22 anni, residente a Ravenna, fermata a Forlimpopoli, oltre alla denuncia, è stata sanzionata per il mancato uso della cintura di sicurezza (decurtati in totale 30 punti). A Rocca San Casciano, lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, è stato fermato un 46enne alla guida nonostante avesse la patente revocata dalla Prefettura di Firenze. Al momento del controllo inoltre circolava senza le cinture. Per l'autotrasportatore una sanzione di 5081 euro. Multa di 389 euro anche la ditta per incauto affidamento del mezzo