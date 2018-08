Ferragosto sicuro sulle strade, pioggia di multe: due auto sequestrate

Sono numerosi i controlli effettuati lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola e sulla via Emilia nei giorni scorsi e nel ponte di Ferragosto da parte del personale della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Complessivamente sono stati 28 i veicoli sanzionati, nove dei quali per il superamento dei limiti di velocità lungo la "Tosco-Romagnola" fra Dovadola e San Benedetto. Sono invece cinque le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza.

Gli agenti hanno sequestrato due "Renault" a Villanova perché circolavano senza le prescritte coperture assicurative e coi veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Per i trasgressori, entrambi residenti a Forlì, 1626 euro di multa. A Dovadola è stato fermato un modiglianese di 41 anni, che circolava da 4 anni senza aver effettuato l'esame di revisione della patente di guida e senza cintura: oltre ad una sanzione di 286 euro sarà disposto la revoca della patente. Infine è stata ritirata a pieve salutare la patente ad un forlivese di 48 anni perché scaduta: per il trasgressore 155 euro di sanzione.