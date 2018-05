Scappa all'alt della PolStrada, scatta l'inseguimento: era "alticcio"

Raffica di multe nel weekend appena concluso. Sono infatti trenta, di cui sette per eccesso di velocità o velocità pericolosa, i conducenti sanzionati dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, nel corso dei controlli effettuati lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola e la via Emilia. Tra i multati anche tre motociclisti lungo la via per il Muraglione. Lungo la stessa arteria sono state staccate otto sanzioni per il superamento della riga continua.

Sabato sera i poliziotti sono stati impegnati anche in un inseguimento. Un forlivese di 34 anni non si è fermato all'alt, dileguandosi. Dopo esser stato bloccato, è risultato avere un tasso alcolemico di 0,87 grammi per litro. Per l'automobilista, oltre al ritiro della patente e alla decurtazione di 13 punti, è scattata anche la denuncia per guida in stato d'ebrezza, oltre ad una sanzione perchè l'auto non era revisionata. Ad un faentino di 61 anni gli agenti hanno provveduto al sequestro dell'auto in quanto senza assicurazione (multa di 849 euro). Sono tre gli incidenti, uno a Forlì, uno sulla Statale 67 ed uno sulla Tangenziale.