Neopatentato dopo due giorni prende la prima multa: velocità pericolosa

Sono 25 gli automobilisti sanzionati nel fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, nell'ambito dei controlli effettuati lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Tra le sanzioni, otto sono per aver circolato senza pneumatici invernali o catene al seguito e cinque per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Sono invece due le patenti ritirate. Un 23enne, è stato sorpreso al volante con un tasso di alcol nel sangue entro i 0,80 grammi per litro, ragion peril quale è stato sanzionato anche per 532 euro, oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente. Ad una 50enne di Rocca San Casciano è stata cautelativamente ritirata la patente a seguito di un incidente con quattro feriti lungo la Tosco-Romagnola a Castrocaro. Un 18enne, patentato da appena due giorni, è stato invece multato a San Varano, per aver il superamento il riga continua e velocità pericolosa.