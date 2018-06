Fioccano le multe nel weekend: motociclisti sanzionati per velocità pericolosa sulla strada per il Muraglione

Sono una trentina le sanzioni elevate dalla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, nel corso dei controlli svolti nel fine settimana lungo la Statale Tosco Romagnola e la via Emilia. Lungo l'arteria per il Muraglione sono sette i motociclisti sanzionati, tra velocità pericolosa e superamento della riga continua di mezzeria. Per quanto concerne gli automobilisti, sette sono stati sanzionati per il mancato uso della cintura di sicurezza. Sono invece due le patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza: un forlivese di 41 anni è stato fermato a Dovadola mentre viaggiava con un tasso alcolemico di 0,73 grammi per litro (532 euro di multa e 12 punti decurtati dalla patente, due dei quali per il superamento della riga continua), mentre sulla via Emilia una cesenate è stata sorpresa con un tasso alcolemico di 0,96 grammi per litro. Per quest'ultima anche la denuncia penale.