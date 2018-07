Alcol e guida pericolosa, controlli col telelaser sulla strada del Muraglione: multe a raffica

La sezione Polizia stradale di Forli-Cesena ha predisposto per l'estate durante i fine settimana servizi mirati lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola per il Muraglione. Sabato pomeriggio sono state tre le pattuglie impegnate fra Castrocaro Terme e San Benedetto in Alpe, due del distaccamento di Rocca San Casciano ed una della sezione di Ravenna giunta in ausilio, che hanno operato con l'utilizzo del telelaser. L'attività ha riguardato anche il contrasto all'abuso di alcool. Complessivamente nel fine settimana sono stati 70 i mezzi controllati, tra cui una cinquantina di moto. Sono stati sanzionati 23 conducenti, tra i quali dieci motociclisti. Sono sette invece le multe staccate per eccesso di velocità.

Sono quattro le patenti di guida ritirate domenica (tre per guida in stato d'ebrezza ed una per eccesso di velocità), di cui tre a centauri, mentre sono tre quelle ritirate sabato pomeriggio. A Portico è stato sanzionato un motociclista 30enne di Dovadola per aver superato di oltre 40 chilometri orari (motivo per il quale è stato sanzionato di 532 euro, oltre alla decurtazione di sei punti) ed un 41enne di Cesenatico, alla guida di un furgone che viaggiava a 77 chilometri in centro abitato. Il conducente è risultato positivo all'alcool e perciò sanzionato di 701 euro (tolti 13 punti dalla patente). Infine è stata ritirata una patente anche a Dovadola ad un centauro forlivese 58enne che aveva 0.96 di alcool: per il trasgressore denuncia penale e dieci punti in meno sulla patente.