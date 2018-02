"Banda del buco", trovato il furgone rubato nella notte dei raid nella zona industriale

Rinvenuto il furgone rubato dalla "banda del buco" nella serie di furti commessi nella nottata tra martedì e mercoledì nella zona industriale di Forlì. Il mezzo, di proprietà del "Servizio Assistenza e Bruciatori" di Via Copernico, è stato trovato venerdì mattina dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi a poche centinaia di metri dall'attività visitata dai ladri, in via Talete. Presumibilmente i malviventi se ne sono serviti per trasportare la refurtiva appena rubata e caricarla su un altro mezzo, con il quale si sono dati alla fuga.

In quella nottata i banditi, oltre al "Servizio Assistenza e Bruciatori", dove avevano rubato utensili e condizionatori, avevano preso di mira il vicino negozio di antinfortunistica "Anticendio & Sicurezza", dove erano stati portati via indumenti da lavoro e circa 300 euro dal fondo cassa, e tentato di mettere a segno dei furti in via Bertini, rispettivamente alla palestra "Punto Fit" e al centro "Vodafone", dileguandosi tuttavia a mani vuote.