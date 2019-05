Apecar stracarica: c'erano arnesi da scasso e "oro rosso" rubato

Un 52enne di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, residente a Forlì da anni, è stato deferito con le accuse porto di arnesi da scasso e ricettazione a seguito di un controllo avvenuto sabato mattina ad opera di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura mercuriale. Gli agenti hanno infatti proceduto al controllo di un apecar a bordo del quale avevano riconosciuto l’uomo, noto per i suoi precedenti.

I poliziotti si sono insospettiti per il fatto che il veicolo era sovraccarico di materiale vario, ritenuto di provenienza da accertare. Al momento del controllo sono stati notati, sul tappetino dell’abitacolo, alcuni arnesi utili per l’effrazione, che in ragione dei precedenti penali ormai già consolidati a carico del 52enne, sono stati posti sotto sequestro (possesso ingiustificato di arnesi da scasso, reato imputabile a coloro che già in passato sono stati oggetto di condanne penali per reati contro il patrimonio).

Dopo una rapida consultazione della banca dati delle forze dell’ordine, gli agenti hanno deciso di portare l’uomo e il veicolo in Questura per fare approfondimenti sul materiale trasportato, poiché tra i fatti che in passato erano costati condanna alla persona in questione vi era anche quello di avere sottratto materiali analoghi dall’interno di cantieri edili. Svuotato il veicolo, sono emersi cavi in rame per un peso complessivo di circa 85 chili, dei quali l'indagato non è stato in grado di indicare la provenienza. L’oro rosso così rinvenuto è stato sequestrato in attesa di verificare se risultino ammanchi da cantieri della zona