Dorme davanti all'ingresso dei "Portici" e tenta di fuggire al controllo: fermato l'uomo dalle tante identità

Aveva molteplici alias. E con uno di questi aveva anche sulle spalle un ordine di espulsione risalente al 2010 firmato dalla Questura di Foggia. Nuovi guai per un senza fissa dimora nordafricano, denunciato mercoledì mattina dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale con le accuse di "rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità" e "false attestazioni a pubblico ufficiale sulle generalità". L'extracomunitario è stato sorpreso durante un controllo in zona "Portici" mentre stava dormendo davanti all'ingresso dell'area del centro commerciale, intralciando l'accesso degli operatori.

Al momento dell'identificazione, l'individuo si è dato alla fuga in direzione della stazione. Qui è stato rintracciato in corrispondenza del primo marciapiede dagli operatori della Polizia Ferroviaria, che l'hanno portato in Questura per la fotosegnalazione e l'identificazione. Ai poliziotti ha fornito un'identità che è stata verificata col personale del Consolato del Marocco di Bologna. Nella circostanza è emerso che con quell'alias pendeva un ordine di espulsione risalente al 2010 e firmato dal questore di Foggia, motivo per il quale è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento. Ma non era l'unica identità dell'individuo, che si è beccato tre denunce e il nuovo ordine di espulsione emesso dall'Uficio Immigrazione.