Si fuma una "canna" mentre guida: il forte odore tradisce l'automobilista

Sono tre le patenti ritirate dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, nel fine settimana. Una 28enne di nazionalità polacca, residente nel forlimpopolese, è stata sorpresa alla guida di una "Fiat Punto" mentre viaggiava con un tasso alcolemico nel sangue di 1.31 grammi per litro, oltre il doppio rispetto al limite fissato in 0,50 grammi per litro. Per la giovane, oltre alla denuncia per guida in stato d'ebrezza e il ritiro della patente, anche la decurtazione dalla stessa di dieci punti. Sulla Cervese un 28enne è stato sorpreso alla guida di una "Peugeot" con 0,80 grammi per litro. Il ragazzo, forlivese, è stato sanzionato di 532 euro. Un fiorentino di 28 anni, fermato per un controllo a San Benedetto in Alpe, è risultato positivo all'uso di stupefacenti. Nelll'abitacolo della vettura gli agenti hanno avvertito un odore di "canna". Il conducente è stato segnalato come assuntore di droghe, mentre lo spinello è stato sequestrato. Complessivamente sono stati sanzionati 15 veicoli, di cui cinque motociclisti lungo la strada per il Muraglione.