Al volante ubriachi: raffica di patenti ritirate durante i controlli notturni

Prosegue l’attività di sorveglianza e controllo in tutta la la città di Forlì a opera dei Carabinieri, con specifici servizi coordinati a largo raggio di Polizia Giudiziaria, con l’intervento di tutte le Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel contrasto e repressione a ogni attività illegale nella tutela dell’ordine e sicurezza pubblica con la piena vicinanza alla cittadinanza.

Nell’ambito dei servizi, nella notte del 7 marzo a Forlì i militari del Norm hanno denunciato in stato libertà per giuda in stato di ebbrezza alcolica un 24enne barese, poichè sorpreso alla guida propria auto in stato di ebbrezza e, sottoposto al test alcolemico, sarebbe risultato positivo con tasso di 0,85 grammi per litro, cosa che gli è costata il ritiro della patente, Nella stessa notte i Carabinieri hanno poi denunciato in stato libertà per guida in stato di ebbrezza anche un 28enne del luogo, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,48 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida. Nella notte di sabato, infine, i militari del Norm hanno poi denunciato in stato libertà, sempre a Forlì, un 26enne del luogo, trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 0,90 g/l. Patente di guida ritirata anche per lui.