Controlli straordinari dell'Arma, pattuglione anche in centro: stanati due ladruncoli di bici

I Carabinieri della Compagnia di Forlì sono stati impegnati venerdì in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio con otto pattuglie. L’attività di controllo è stata concentrata nell’intero comprensorio forlivese e in modo particolare nella zona del centro storico (via G. Regnoli, via A. Cantoni, Corso Mazzini, Galleria Mazzini, via A. Manzoni, via F. Nullo, via Bonali, via Oriani, piazzale Martiri d’Ungheria) al fine di prevenire e reprimere la consumazione di reati. Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 120 persone, prevalentemente stranieri, 89 veicoli e accertate 9 violazioni amministrative al codice della strada.

I militari di San Martino in Strada, invece, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione due minorenni stranieri, che si sarebbero introdotti in un condominio del centro dove avrebbero tentato di rubare una bicicletta. Scoperti dal proprietario, che ha allertato immediatamente i Carabinieri, sono stati rintracciati in una via limitrofa mentre tentavano di fuggire a piedi. I Carabinieri di Castrocaro, infine, hanno rintracciato in paese un trentasettenne di origini albanesi non in regola con il soggiorno, a cui è stato notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì; per tale motivo i militari i lo hanno accompagnato alla frontiera all’aeroporto “Fellini”di Rimini per il rimpatrio nel paese di origine.