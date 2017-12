Si nasconde per evitare i Carabinieri: era ricercato dal 2016, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Forlì sono stati impegnati venerdì in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri Forlì Cesena, al fine di contrastare i reati contro il patrimonio ed il fenomeno legato al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati monitorati i principali luoghi di aggregazione e di ritrovo dei giovani, con il controllo di 42 vetture e identificate 78 persone.

Arrestato un ricercato

Nel corso dei servizi, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, guidati dal Tenente Grasso Francesco, hanno arrestato un tunisino di 39 anni ricercato dall’aprile del 2016, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì, poiché condannato a tre anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti commessi nella città mercuriale negli anni scorsi.

I militari, nel transitare in via Ciani, hanno notato un soggetto che stava tentando di nascondersi. Insospettiti da quanto notato, i carabinieri hanno fermato il soggetto, il quale ha riferito di non avere documenti con sé e di essere clandestino. Portato negli uffici del comando di Corso Mazzini ai fini dell’identificazione, il riscontro dattiloscopico delle impronte digitali ha consentito di identificare l'extracomunitario nel ricercato dall’aprile del 2016. Ora si trova in carcere.

Altri controlli

Nella stessa serata, nei pressi della stazione ferroviaria, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha controllato due stranieri che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di “marijuana” e pertanto segnalati alla Prefettura di Forlì come assuntori di stupefacenti. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso un automobilista positivo all’accertamento dell'alcoltest, segnalandolo all’autorità amministrativa. Per il conducente è scattato il ritiro della patente.