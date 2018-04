Controlli straordinari dell'Arma: "beccato" anche un taccheggiatore di vestiti

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, su disposizione del comando provinciale dell'Arma, hanno incrementato negli ultimi giorni i servizi straordinari di controllo del territorio. Il bilancio è di due arresti ed altrettante denunce. Per un 49enne si sono aperte le porte del carcere poichè deve scontare 4 anni ed 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio consumati nella provincia di Ancona tra il 2000 e il 2011. L'uomo è stato rintracciato mercoledì mattina dai Carabinieri di Forlì ed arrestato in esecuzione ad un'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello del capoluogo marchigiano. Sempre i militari di Forlì hanno eseguito mercoledì pomeriggio la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla Corte D’appello di Bologna ad un 41enne romeno, con precedenti di polizia, poiché più volte aveva violato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Forlì a cui era sottoposto.

Denunce

Un romeno di 24 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì per aver taccheggiato capi d'abbigliamento del valore di poche decine di euro in un negozio. La refurtiva, prontamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto, mentre il giovane dovrà rispondere di furto aggravato. Sempre I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un’attività investigativa condotta a seguito di un furto con destrezza avvenuto lo scorso novembre all’interno di un locale notturno, hanno perquisito l'abitazione di una 22enne marocchina, domiciliata nel comune di Forlimpopoli, che ha permessodi rinvenire uno smartphone rubato nella circostanza. Al termine delle formalità di rito, la ragazza è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione.