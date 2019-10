Controlli straordinari dell'Arma: giovani trovati con modiche quantità di droga

Proseguono i controlli in tutto il territorio forlivese da parte dei Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, con specifici servizi finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità, assicurando e garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dei servizi straordinari sono stati controllati complessivamente 117 veicoli, 103 persone ed elevate 27 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie come l'omessa copertura assicurativa, omesso uso delle cinture di sicurezza, uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida. Alcuni giovani forlivesi, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo leggere e segnalati in via amministrativa quali assuntori di stupefacenti. Sono state anche eseguite 11 perquisizioni sul posto a soggetti di interesse operativo e controllati 20 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare.