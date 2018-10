Controlli straordinari dell'Arma nel weekend: un arresto e due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Forlì sono stati impegnati lo scorso fine settimana in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati con l'impiego di numerose pattuglie. Sono state identificate 250 persone e controllati 110 veicoli. Un forlivese è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile per aver violato più volte gli arresti domiciliari. Il giudice ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere: dopo le operazioni di foto-segnalamento è stato ristretto alla Rocca.

LOTTA ALLO SPACCIO: TRE SEGNALATI PER ASSUNZIONE

I Carabinieri di Forlì hanno denunciato sabato sera in stato di libertà un 21enne straniero per false generalità. Notato aggirarsi con fare sospetto, è stato fermato dagli uomini dell'Arma per essere identificato, ma nella circostanza ha fornito un nome falso. Sempre nella stessa serata i Carabinieri di Castrocaro hanno denunciato un 50enne poichè risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da diverso tempo e quindi irregolare in Italia.