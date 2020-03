Lotta ai furti, controlli straordinari in città: identificate in poche ore oltre 200 persone

Posto di blocco in viale Roma. Numerosi servizi di pattugliamento lungo le principali e arterie della città. Venerdì Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio contro i furti. Il potenziamento delle pattuglie in strada è stato possibile grazie alla collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Sezione Polizia Stradale di Forlì. Sono state monitorate anche alcune zone cittadine segnalate per situazioni di degrado urbano.

L’attività ha prodotto concreti risultati in termini di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati: sono state identificate oltre 200 persone, molte delle quali di nazionalità straniera, e controllati oltre 100 veicoli. Un soggetto già noto alle forze dell'ordine è stato segnalato per violazioni alle prescrizioni imposte dalla magistratura in relazione a provvedimenti limitativi della libertà personale, disposti come misure alternative alla detenzione.

Il questore Lucio Aprile ha espresso "soddisfazione" per i risultati ottenuti nelle attività di prevenzione e nel contrasto ai reati, ringraziando "tutti gli operatori delle Forze di Polizia che continuano a svolgere il proprio lavoro con lo stesso impegno di sempre, mai venuto meno nemmeno in momenti difficili per l’intera comunità, come quelli attuali".