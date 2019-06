Controlli sulle strade: pizzicato in tangenziale, era così ubriaco che non riusciva a scendere dall'auto

Una sfilza di controlli a tappeto, in tutto il territorio forlivese, sono stati messi in atto dai militari della Compagnia Carabinieri di Forlì con specifici servizi a largo raggio finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità, con l’obiettivo di garantire soprattutto una estate tranquilla e serena. L’intensificazione di tutti i servizi di controllo, per questo periodo estivo e fino al prossimo 30 settembre, operati da tutte le Stazioni Carabinieri e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito di ottenere negli ultimi due giorni una serie di risultati operativi.

I militari del Radiomobile, nel corso dei controlli stradali serali, hanno denunciato a piede libero per il reato di inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Forlì, nonché per l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Forlì un mese fa, un 22enne con precedenti originario del Gambia. Sul conto dell’extracomunitario sono state avviate le procedure di espulsione.

A San Martino in Strada, invece, nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri hanno denunciato un agricoltore 53enne di origine serbe domiciliato a Forlì. L’uomo si trovava sulla Tangenziale Est alla guida della propria autovettura Audi A4, con tasso alcolemico pari a 2,38 g/l, ben oltre quindi lo 0.5 consentito dalla legge. Il soggetto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo non è stato neanche in grado di uscire dall’abitacolo del veicolo, per cui il veicolo è stato messo in sicurezza e fatto parcheggiare lungo la strada e successivamente sanzionato. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini di confisca e la patente di guida ritirata e inviata alla Prefettura di Forlì, per i successivi adempimenti amministrativi.

In generale, nell’arco del servizio straordinario, in attuazione del dispositivo “Estate Sicura”, sono stati controllati complessivamente 183 veicoli, 200 persone ed elevate 32 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie quali l’omessa copertura assicurativa, l’omesso uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida. Sono state altresì eseguite 9 perquisizioni a soggetti di interesse operativo e controllati 21 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare.