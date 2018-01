Controlli sulle strade: sorpresi senza cinture di sicurezza, una decina di multati

Weekend di controlli da parte della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, che ha rilevato diverse infrazioni. Il focus dei poliziotti si è concentrato sulla guida senza cintura di sicurezza: le multe sono state circa una decina. Inoltre è finito denunciato a Forlì, domenica notte, un uomo di 37 anni di Premilcuore per guida in stato di ebbrezza. Aveva 0,92 di tasso alcolemico: per lui è scattato il ritiro della patente e sono stati decurtati 10 punti.