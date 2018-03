Schiaccia il piede sull'acceleratore all'alt: nascondeva marijuana

E' scattato all'alt dei Carabinieri di Castrocaro. Presto spiegato il motivo della fuga: aveva con sei alcuni grammi di marijuana. Nei guai è finito un forlivese di 25 anni. L'episodio si è consumato domenica notte. Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un posto di controllo in via Campo degli Svizzeri nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dell'Arma, quando hanno alzato la paletta ad una "Kia".

Il conducente, invece di fermarsi, ha spinto il piede sull'acceleratore. Subito dopo i militari sono riusciti a rintracciare il mezzo che si era dato alla fuga, procedendo al controllo dell’unico occupante, un forlivese venticinquenne. Ua volta sceso dall'abitacolo ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo in terra.

All'interno vi erano circa sei grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Forlì come assuntore di droghe, con contestuale ritiro della patente di guida. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per velocità non commisurata in orario notturno e per essersi dato alla fuga.