Controlli nel chiostro di San Mercuriale: giovani sorpresi a fumare spinelli

La Polizia di Stato ha sanzionato due giovani forlivesi per detenzione per uso personale di stupefacenti. I due ragazzi sono stati identificati nel chiostro di San Mercuriale durante un servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura assieme ai Reparti Prevenzione Crimine di Bologna. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti intervenuti è stato un gruppetto di giovani che stazionavano sotto il chiostro, ed in particolare il gesto repentino di uno di loro al momento del sopraggiungere del personale in divisa. Il ragazzo aveva cercato invano di disfarsi di uno “spinello” che stava candidamente fumando seduto sopra il muretto che delimita gli spazi verdi interni. Durante l’intervento anche un altro dei ragazzi presenti è stato trovato con circa un grammo di hashish, pertanto entrambi sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura come consumatori.