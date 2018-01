Si libera della droga per uscire "pulito" dal controllo: denunciato

Alla vista della Volante della Polizia si è liberato di un sacchetto, facendo finta di nulla. Nel primo controllo ne è uscito pulito, ma sono bastati pochi minuti per stanarlo e coglierlo con le "mani nella marmellata". E così un 42enne di nazionalità belga, ma con cittadinanza italiana, già noto alle forze dell'ordine per precedenti per droga, è finito per esser denunciato a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è stato effettuato nella prima serata di mercoledì lungo viale della Libertà.

La pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha scorto due individui, uno a piedi e l'altro in bici, muoversi con fare sospetto. Alla vista delle "luci blu" i due si sono divisi, ma sono stati presto raggiunti ed identificati. Il controllo ha avuto esito negativo ed entrambi hanno ripreso nella loro passeggiata. I poliziotti, nel ripercorrere la strada, hanno scorto un sacchetto. All'interno vi erano poco più di cinque grammi di cocaina.

Gli agenti hanno effettuato una perlustrazione dell'area, "beccando" uno dei due, il 42enne belga, mentre si stava recando a recuperare la bustina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare una modica quantità di marijuana, poco meno di mezzo grammo, un bilancino di precisione, 54 grammi di sostanza da taglio (mannite) e porzioni ritagliate circolarmente di cellophane. Il tutto è stato sequestrato, mentre l'individuo ha concluso la serata con una denuncia a piede libero. Già in passato era finito nei guai per precedenti specifici, venendo arrestato dai Carabinieri.