"Controllo di Vicinato", inaugurati a Bertinoro i primi cartelli: "Esperimento sociale"

L'amministrazione comunale di Bertinoro ha inaugurato i primi cartelli del "Controllo di Vicinato". "Sulla sicurezza il Comune investe anche coinvolgendolo direttamente i propri concittadini e siamo orgogliosi dei risultati del primo anno e mezzo di attivazione del progetto, che sta coinvolgendo attivamente più di 400 famiglie in stretto contatto con la Polizia Municipale di Bertinoro e i Carabinieri - afferma il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Aggiungiamo un altro piccolo, ma significativo tassello, di questo percorso, con la posa dei cartelli. Siamo fieri della nostra comunità". Saranno complessivamente installati una ventina di cartelli, che saranno visibili lungo le vie principali delle diverse frazioni. I cittadini monitorano quello che succede nel territorio, segnalando nelle chat i movimenti sospetti. Quindi spetta al coordinatore, formato dalla Polizia Municipale, informare in un'altra apposita chat le forze dell'ordine.

"Questo progetto non si lega solo all'esigenza di una maggiore percezione di sicurezza per i cittadini, ma ad un vero e proprio esperimento sociale, di ricostruzione di reti e rapporti umani, esperienze di buon vicinato e impegno per la propria comunità. Si possono affrontare questi temi anche senza la velleità di armare i cittadini in una concezione di difesa individuale, cogliendo l'opportunità di rinnovata coesione sociale che queste pratiche consentono - spiega l'assessore alla Sicurezza, Gessica Allegni -. Per tutto il resto ci sono le forze dell'ordine, che avrebbero bisogno di maggiori risorse per poter esercitare al meglio le proprie funzioni..Ma questa è un'altra storia. C'è la soddisfazione di portare a compimento un percorso in cui abbiamo creduto, a volte per fortuna accade anche questo".