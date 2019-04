Arrestata per omicidio stradale, l'investitrice di Alina rimane agli arresti domiciliari

E' stato convalidato dal giudice nel corso della mattinata di martedì l'arresto di Martina Mercuriali, 26 anni di Castrocaro, la giovane accusata di omicidio stradale per la morte di Alina Marchetta, investita e uccisa domenica mattina in viale Salinatore mentre si trovava sul marciapiede. Mercuriali è comparsa davanti al giudice Monica Galassi del tribunale di Forlì e, con la difesa dell'avvocato Marco Catalano, ha reso delle dichiarazioni al magistrato. Al termine dell'udienza, nella quale è stata convalidato l'arresto operato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Forlì, è stato disposto il mantenimento agli arresti domiciliari. Nulla trapela della versione difensiva, restano quindi senza risposta, almeno al momento, le circostanze e la ricostruzione delle ore precedenti all'incidente, in cui la castrocarese si è messa alla guida con un tasso superiore all'1,50 di alcolemia, alle 9 e mezza di mattina, e percorrendo con la sua Nissa Micra viale Salinatore ha sbandato a destra salendo sul cordolo che divide la strada dal marciapiede ciclo pedonale e travolgendo Alina, sua coetanea, responsabile di un negozio all'interno della galleria del centro commerciale 'Puntadiferro', uccidendola sul colpo.