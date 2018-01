Colonie feline: rinnovata la convenzione con le associazioni animaliste

Sono quattro le associazioni animaliste che si occuperanno anche nel 2018 della gestione delle colonie feline nel territorio comunale di Forlì. Si tratta delle associazioni "Amici Dei Gatti", "Qua La Zampa", "Amici dei cani di Bagnolo" ed "Emergenza Randagi", con le quali l'amministrazione comunale aveva firmato convenzioni anche in passato. Nella delibera firmata dalla giunta il 28 dicembre scorso è stato prolungato inoltre il comodato d'uso gratuito all'Associazione “Emergenza Randagi”, della porzione di area esterna al canile comprensoriale della superficie di circa 2800 metri quadrati, fino al 31 dicembre, data in cui scadrà il contratto di gestione della struttura.

Per la tutela e controllo della popolazione canina e felina, viene evidenziato nel documento, "sarà predisposto nel corso del 2018 un piano di gestione generale che comprenda azioni territoriali, condivise e su scala sovracomunale, anche in previsione degli adeguamenti richiesti dalla legge regionale numero 1302/2013, che impone alle amministrazioni locali l'adeguamento della gestione e delle strutture di ricovero per cani e gatti preesistenti entro il 31-12-2020 e quindi di rilevare e programmare, tramite la collaborazione con le associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, gli interventi di maggiore efficacia, per la tutela, il controllo e la gestione della popolazione canina e felina locale. La convenzione con le quattro associazione prevede per l'anno in corso un rimborso spese di 23.500 euro, destinati alle "Prestazioni di Servizi Tutela Ambientale" e “Servizi per gestione animali sinantropi".