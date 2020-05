Cooperazione, nuovo incarico per l'ex sindaco Drei: nominato direttore generale del Fon.Coop

Nuovo incarico per Davide Drei, primo cittadino di Forlì dal 2014 al 2019 ed assessore al welfare nella giunta guidata da Roberto Balzani. Il 5 maggio Drei è stato nominato direttore generale del Fon.Coop, il fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, subentrando a Francesco Agostino. Il Consiglio ha espresso all'ex sindaco di Forlì "l’augurio di un buon lavoro, pur in una fase particolarmente difficile e impegnativa per l’intero Paese e per le imprese aderenti, in cui sarà necessario operare affinché il Fondo continui e rafforzi la sua funzione di supporto, attraverso l’attività formativa, alla ripresa, al rilancio e all’innovazione del sistema della cooperazione".

