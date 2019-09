Porsche, Ferrari, "500" e tante altre: le auto che hanno fatto la storia in Piazza Saffi

Auto in Piazza Saffi. Ma nulla a che vedere con le polemiche che si sono accese negli ultimi giorni dopo l'annuncio dell'amministrazione comunale di valutare l'apertura di un corridoio alle vetture non inquinanti nel cuore pulsante della città. Domenica i bolidi che hanno fatto la storia dell'automobilismo hanno sfrecciato per il centro storico nell'ambito della 14esima edizione della Coppa Romagna, giunta nella città mercuriale per onorare i 200 anni di Aurelio Saffi. La manifestazione, come di consuetudine, ha come obiettivo quello di portare i partecipanti iscritti a visitare luoghi caratteristici della Romagna e a ricordare i personaggi che hanno fatto conoscere la Romagna a livello nazionale e internazionale.

L’itinerario del 2019 prevedeva la partenza da Forlì da Piazza Aurelio Saffi con transito in luoghi storici della città per poi andare a far visita alla Casa Museo Villa Saffi, residenza nella quale ha vissuto il nostro illustre concittadino. Dopo i bolidi sono partiti per le colline forlivesi con transito nella località Castiglione, zona “i Sabbioni”. Si è svolta una amichevole prova cronometrata nella zona artigianale di Villanova, con due classifiche finali per l’aggiudicazione dei due Trofei, il Trofeo Asi- Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca e Trofeo Aurelio Saffi come ricorrenza dei 200 anni dalla nascita.

Terminate le prove con annesso aperitivo, si è ripartiti per un nuovo percorso che prevedeva l’attraversamento della città di Forlì per poi proseguire fino Rocca delle Caminate e concludere al ristorante "Osteria I Noci”. La manifestazione godeva del patrocinio gratuito del Comune di Forlì e rientrava nel calendario degli eventi di "Feel Forlì – Anima al centro" organizzati dalla Fiera di Forlì come fuori salone della manifestazione di auto storiche Old Time Show. La manifestazione è stata organizzata dall’Hermitage Veteran Engine di Forlì.

Foto di Daniele Arfelli