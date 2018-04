"Coppie e decisioni importanti": un incontro per chi decide di metter su famiglia

La primavera e l’estate sono le stagioni più scelte da chi si sposa e assumere informazioni in tema di diritti, impegni o responsabilità, beni e patrimonio, novità legislative può risultare molto utile, così come comprendere le differenze fra scelte diverse, che possono incidere sul presente e sul futuro, per la coppia e per la tutela dei figli. Sabato, dalle 10 alle 12, al Centro per le Famiglie, in viale Bolognesi 23 si svolgerà l’incontro “Coppie e decisioni importanti: quando alcune scelte influiscono sul futuro”. L’appuntamento rappresenta una opportunità rivolta in particolare a chi sta per sposarsi, ma anche a chi andrà a convivere, o convive già, o attende un bambino.

Scegliere di vivere in coppia è una sfida quotidiana, fatta di soddisfazioni ma anche di fatiche e responsabilità: il Centro per le Famiglie e il Centro Donna del Comune di Forlì, con la collaborazione dell’Ordine dei Notai di Forlì-Rimini e dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena organizzano la quarta edizione di questa apprezzata iniziativa. Condurranno la mattinata il notaio Cristina Scozzoli e l’avvocato Laura Scaini. Il Comune di Forlì, attraverso il Centro per le Famiglie e il Centro Donna, offre anche altri incontri o consulenze tematiche per le coppie, fornendo strumenti volti ad aiutare a vivere al meglio le esperienze, i cambiamenti, le responsabilità e gli impegni che si affrontano."

Si tratta del quarto incontro negli ultimi due anni e stanno riscuotendo interesse - afferma Raoul Mosconi, assessore alle Politiche di Welfare -. Le scelte importanti della vita delle persone meritano attenzione; per questo il Comune, l'istituzione più vicina ai cittadini, ha il dovere di informare. Grazie alla collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e il Collegio dei Notai con questi appuntamenti si stanno creando relazioni positive che incrementano il bene comune e dall'informazione si passa alla consapevolezza che aiuta a fare scelte importanti in maniera responsabile".L'incontro è gratuito (è gradita l'iscrizione, on line sul sito http://icos.comune.forli.fc.it/Iscrizioni/IIscrizioniPersona/IscrizioneConferenzeCF/19; informazioni al numero 0543/21013 - 30709 o via email centrofamiglie@comune.forli.fc.it).