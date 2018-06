Cordata per la gestione dell'aeroporto, "è in dirittura d'arrivo l'esito della valutazione di Enac"

L’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile, è in dirittura di arrivo, per la valutazione dell’unica proposta planata sui tavoli ministeriali, a Roma, per la gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”. E’ l’anticipazione che giunge dallo stesso sindaco Davide Drei, che ha annunciato la novità nel corso di una serata pubblica, giovedì sera nella sala di via Bruni. Il primo cittadino ricorda che “quando siamo arrivati al governo della città, c’era Halcombe e gli diedi il primo game over. Sull’aeroporto ci abbiamo creduto, il ministero dei Trasporti voleva chiuderlo. Ora c’è una cordata fatta di imprenditori seri, come Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini”. La cordata, come è noto, lo scorso aprile, ha presentato una proposta per rilevare la gestione globale dello scalo. Ed ora, a detta del sindaco, “ è in dirittura d’arrivo l’esito dell’istruttoria”.