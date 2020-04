"Il circolo di Bussecchio non potrà scordare": la Coop Casa del Lavoratore in lutto per la scomparsa di Giovanni Farabegoli

Il mondo cooperativo forlivese e in particolare la cooperativa Casa del Lavoratore di Bussecchio – cooperativa attiva e saldamente strutturata da 73 anni nell’ambito delle case del popolo – piange la perdita di Giovanni Farabegoli, da anni componente del consiglio di amministrazione. Farabegoli, 71 anni, "era un vero e proprio pilastro all’interno della struttura della cooperativa Casa del Lavoratore - evidenzia Giorgio Barlotti, presidente del consiglio di cooperativa -. Una di quelle figure, ormai rare, sulle quali si reggono le realtà delle case del popolo. In occasioni come questa grande è il rischio farsi prendere la mano dalla retorica, ma nei confronti di Farabegoli, "Bègul" per gli amici, è stato talmente rilevante il suo impegno e qualificato il suo apporto indirizzati alla volontà di offrire sempre e comunque un luogo accogliente, aperto a tutti i cittadini desiderosi di giustizia sociale e di progresso che i suoi meriti non saranno mai abbastanza riconosciuti".

"La tombola, il gruppo sportivo delle bici, l’attività del biliardo l’incontro con i frequentatori all’interno del circolo di Bussecchio non potranno più contare sull’apporto di Giovanni Farabegoli, sulla sua umanità fatta non tanto di parola quanto di esempio. Una bizzarra coincidenza ha voluto che la sua esistenza terminasse il 25 aprile come se, comunque, niente e nessuno abbia potuto negargli di aggregarsi a tutti coloro che hanno dovuto lottare, a spese della vita, a favore di quei valori per cui Farabegoli ha sempre lavorato: la giustizia e la libertà - conclude Barlotti -. Addio Giovanni o arrivederci, a seconda dei punti di vista, il circolo di Bussecchio non potrà scordare".