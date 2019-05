La morte di Guglielmo Russo, il cordoglio: "Protagonista in campo politico, economico e istituzionale"

Il mondo della cooperazione e della politica piange la scomparsa di Guglielmo Russo. "La Romagna perde uno dei suoi protagonisti degli ultimi 20 anni in campo politico, economico e istituzionale - esordisce il deputato Marco Di Maio -. Mi mancheranno i suoi consigli, le lunghe discussioni al telefono e di persona, le confidenze, i punti di vista mai banali e sempre disponibili a ogni ora di ogni giorno dell’anno. Abbiamo condiviso battaglie, problemi, progetti; siamo stati anche avversari, ma siamo stati soprattutto amici. Un affettuoso abbraccio alla moglie Daniela, ai figli Eleonora, Francesco ed Edoardo; ai tanti colleghi ed amici che come me lo conserveranno sempre nel cuore assieme al suo sorriso, alla sua gentilezza, alla sua ironia, alla sua umanità". Cordoglio anche da Valentina Ancarani, segretario territoriale del Pd forlivese: "Il Partito Democratico si stringe al dolore di famiglia, parenti e amici, nonché di chi ha condiviso con lui l’impegno politico, negli enti locali e nel mondo cooperativo, per la scomparsa di Guglielmo Russo. Un uomo probo e di rigorosi principi che ha dedicato la vita per la costruzione di un mondo sempre migliore e vicino a chi ha bisogno".

"La notizia dalla scomparsa di Guglielmo Russo è per tutti noi motivo di profonda tristezza e di costernazione: uomo del dialogo, è stato guida e figura di riferimento per la collettività, in particolare per il mondo cooperativo, in virtù della molteplicità dei ruoli ricoperti e per la profonda umanità che lo ha sempre contraddistinto - afferma il sindaco Davide Drei -. Nel corso della sua attività, sia nel ruolo istituzionale di Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena con delega a Welfare, Sanità, Sviluppo Territoriale, sia nel mondo della Cooperazione prima come funzionario, quindi come Presidente della Cooperativa Sociale Cad e, ad oggi, presidente di Legacoop Romagna, Russo ha saputo coniugare con sapienza ed equilibrio innovative esperienze nelle politiche pubbliche e di rappresentanza, nelle dimensioni imprenditoriali e mutualistiche, mantenendo una attenzione sempre viva alle problematiche del territorio forlivese e una autentica vicinanza alle persone. La scomparsa di Guglielmo rappresenta per tutti noi, per la Città di Forlì e per la sua comunità di San Martino in Villafranca, una grande perdita. In questo momento di dolore ci stringiamo con affetto alla moglie Daniela, ai figli, ai familiari, ai cooperatori, agli amici che hanno condiviso con lui il percorso professionale e umano".

Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Gabriele Antonio Fratto, insieme al Consiglio provinciale e a tutti i Sindaci e Consiglieri che compongono l’assemblea, ricordano commossi la figura di Guglielmo Russo, consigliere provinciale per due mandati consecutivi dal 1999-2004 e dal 2004 al 2009 e vicepresidente dal 2009-2014. In tali anni è stato anche assessore delegato al welfare e allo sviluppo economico, all’innovazione, alle politiche sociali, volontariato, sanità, solidarietà internazionale, pace e diritti umani, commercio, industria e artigianato. "Figura di grande spessore politico e umano - si legge nel ricordo -, Russo ha saputo fondere con coerenza i principi morali in cui credeva e l’azione di amministratore, distinguendosi per particolari doti di competenza, capacità professionale e lungimiranza. E’ innegabile che Russo abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita di questa amministrazione, a fianco dell’allora presidente Bulbi, e il suo impegno nelle istituzioni rimarrà nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. A questo proposito esprimo alla famiglia di Russo i più affettuosi sentimenti di cordoglio anche a nome del Segretario generale e di tutti i dipendenti provinciali".

"Anche in questo periodo così difficile, mentre le forse lo stavano abbandonando, si è occupato di noi: della Romagna e delle sue persone - dice il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi -. Perché Guglielmo era così. Non poteva fare a meno di pensare agli altri. Lo ha fatto da cooperatore, attento a tutto ma in particolare ai diritti delle donne e degli uomini più deboli; lo ha fatto sempre da amministratore pubblico, come vice Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, dal 2009 al 2014; e lo ha fatto anche all’interno della sua bellissima famiglia (la moglie Daniela, i figli Eleonora, Francesco, Edoardo), come lui caratterizzata da grande tenacia e non minor dolcezza. Mancherà a tutti i cesenati che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, per la sua visione del nostro territorio e per la capacità di interpretarne i difetti ed i pregi con la stessa lucidità, sempre con l’obiettivo di trasformarli, i nostri pregi ed i difetti, in opportunità per le persone e per le imprese che, come quelle cooperative, meglio di altre sanno tutelarle e farle sentire più forti. E mancherà anche a me, perché le nostre tante telefonate (sempre precedute da un “ti disturbo?” che ne leggeva in presa diretta l’attenzione costante verso gli altri) non erano mai banali, potendo spaziare dai temi internazionali a quelli locali. Perché Guglielmo aveva sempre letto e compreso più informazioni di quelle che io potevo anche solo sfiorare. Se ne va un amico; resta il ricordo di un uomo grande e dolce".

"Ci ha lasciato un cooperatore generoso che sino alla fine si è impegnato per la sua cooperativa e per il movimento - commenta Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad -. Guglielmo ha rappresentato con la sua persona la disponibilità, la serietà e l’attenzione verso le persone e le istituzioni. In un’epoca contrassegnata dal rancore e dalle grida se ne va un signore nel vero senso della parola, una persona che del rigore morale, dell’educazione e del confronto nel rispetto dell’altro ha fatto le sue caratteristiche precipue. Tristezza: questo il sentimento che pervade tutti i cooperatori romagnoli nel ricordare il loro presidente. Ho perso un caro amico".

Gian Luca Zattini ha definito Russo "un amico e un grande uomo. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai tantissimi colleghi che gli sono stati a fianco. Guglielmo era una persona eccezionale, un lavoratore instancabile ma prima di tutto era un uomo di una sensibilità unica che nel corso della sua carriera e del suo impegno sociale ha sempre anteposto il bene della comunità all’interesse di pochi. Abbiamo perso un professionista che aveva a cuore il suo territorio ma, prima di tutto, ci lascia un grande uomo".

"L’ho conosciuto - ricorda Alessandro Rondoni - nei vari ambiti del suo impegno sociale e politico, con la sua passione profonda per la cooperazione e la pubblica amministrazione, e anche in Fondazione Carisp. Parlando con lui si ragionava guardando al bene comune, senza slogan ma cercando di creare le condizioni per un impegno a costruire la comunità nel rispetto delle diverse tradizioni e sensibilità. Era attento alla vita della nostra città e più volte abbiamo parlato del futuro di Forlì. Rimane un segno anche la dignità con cui ha affrontato l’ultima stagione della vita segnata dalla malattia. Condoglianze alla famiglia e alle varie realtà in cui era impegnato".

"Non era possibile vedere Guglielmo come un avversario politico ed è forse per questo che in tanti anni, seppur da opposte fazioni, abbiamo cercato sempre il bene per il nostro territorio - afferma Stefano Gagliardi -. Ricordo le decine e decine di interrogazioni e di ordini del giorno che ti ho fatto, ormai ti eri rassegnato, i momenti difficili, le discussioni con te e Roccalbegni, ma soprattutto l’amicizia e la stima che ci legavano. Se esiste una “politica” degna di questo nome, non riesco ad immaginare qualcosa di più simile a quella che abbiamo fatto noi per 5 anni: fieri avversari ma nel pieno rispetto della persona; altri tempi".

Cordoglio anche da Maria Giorgini, segretario Cgil: "La notizia della scomparsa di Guglielmo Russo, giunta dopo la lunga malattia che lo ha colpito, è per tutta la CGIL un forte dolore. Guglielmo è stato a lungo per tutti noi "La Cooperazione" a Forlì e in Romagna; un dirigente serio e lungimirante capace di tessere le relazioni e di tenere sempre un profilo volto al bene di tutta la comunità con un'attenzione particolare verso le lavoratrici e i lavoratori. Come Presidente della Cooperativa CAD e di Legacoop Romagna, ha ottemperato ai suoi compiti istituzionali e presenziato sempre fino all'ultimo a tutte le iniziative, anche quelle promosse dal sindacato, spiccando per la sua competenza professionale e la passione di chi si ritrova nei valori fondanti alla base della migliore Cooperazione.

La sua sensibilità sociale e la sua propensione al dialogo e al confronto anche nei momenti più difficili, rimarranno per sempre nella storia politica e sociale del nostro territorio. Un abbraccio e un caro pensiero da tutta la CGIL va alla famiglia e a tutte le persone che assieme a noi lo ricordano con affetto".

Così da Confcooperative per bocca del presidente Mauro Neri e del direttore Mirko Coriaci: “Apprendiamo con grande dolore la scomparsa di Guglielmo Russo, presidente di Legacoop Romagna. Per tanti anni insieme abbiamo condiviso con lui numerose battaglie in difesa del territorio, del suo tessuto economico e sociale, mettendo al centro la persona e i valori della cooperazione. Con lui la Romagna perde una figura centrale nella crescita del territorio soprattutto sul piano umano e dei valori. Siamo certi che quanto da lui seminato in questi anni non andrà perduto”.